Bonn : Das Wohn- und Geschäftshaus In der Sürst 10 wechselt den Besitzer: LÜHRMANN Düsseldorf hat die Liegenschaft in 1A-Lage an einen Privatinvestor vermittelt. Das Gebäude wurde über 40 Jahre lang vom Modehaus Appelrath Cüpper genutzt. Seit Ende 2020 steht das Haus mit 530 qm Gesamtnutzungsfläche leer. Der neue Investor plant umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten, um das Objekt neuen, attraktiven Nutzungen zuzuführen.