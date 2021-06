Madison International Realty kauft Anteile am Londoner Wolkenkratzer Salesforce Tower

London: Madison International Realty erwirbt eine Minderheits-Beteiligung am Salesforce Tower in London, EC2. Der Ankauf wurde über den Jersey Property Unit Trust (JPUT) abgeschlossen, an dem unter anderem Heron International weitere Anteile hält.

Der 230 Meter hohe Büroturm umfasst eine Bürofläche von mehr als 40.000 qm über 37 Stockwerke. Die Immobilie ist zu mehr als 93% an mehrere Nutzer vermietet. Der größte Mieter ist Salesforce. Mit Duck and Waffle sowie Sushi Samba und Drift bietet der Salesforce Tower zudem eine hervorragende Gastronomie. Das Objekt wurde für sein Design mit dem britischen Gütesiegel BREEAM „Exzellent“ zertifiziert.