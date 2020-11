MAGNA Real Estate AG verkauft entwickeltes Grundstück in München

München: Die MAGNA Real Estate AG hat vielfältige Möglichkeiten für ein über 17.000 qm großes Grundstück in der Zamilastraße 27 in München entwickelt, Baurecht für eine Neubebauung mit einer BGF von 28.750 qm geschaffen und dieses Grundstück nun an die IMFARR Beteiligungs GmbH veräußert. Das zwischen Messe und Innenstadt gelegene Areal gilt als letztes großes, zusammenhängendes, zentrumnahes Entwicklungsgebiet in München.

MAGNA wurde rechtlich von der Kanzlei WALCH RITTBERG NAGEL beraten, der Käufer von der Kanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN.