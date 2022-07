Marienburg Real Estate vermietet 5.000 Quadratmeter in Wiesbaden

Wiesbaden: Die Marienburg Real Estate GmbH hat im Auftrag des Eigentümers Peakside Capital Advisors rund 5.000 qm Bürofläche am Kreuzberger Ring 17 a+b in Erbenheim langfristig an das Land Hessen vermietet. Zusätzlich werden noch 38 Pkw-Stellplätze angemietet.

Neuer Nutzer der Flächen ist das Regierungspräsidium der Stadt Darmstadt, das mit der Abteilung Umwelt seine alten Flächen in der Lessingstraße aufgibt und mit rund 160 Mitarbeitern die neuen Flächen in Q4/2022 beziehen wird.

Das Gebäudeensemble umfasst zwei Immobilien mit insgesamt rund 14.300 qm Mietfläche. Der Bauteil Kreuzberger Ring 19 wurde Anfang des Jahres an das Statistische Bundesamt vermietet. Im Großteil des Ensembles befinden sich damit langfristig Mieter der öffentlichen Hand.