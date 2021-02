Mattel eröffnet 2022 am Potsdamer Platz sein erstes „Mission: Play!“™ Familien-Entertainment-Center in Europa

Berlin : Mattel eröffnet im Frühjahr 2022 sein erstes europäisches Entertainment-Center vom Typ „Mission: Play!“™ im Zuge des Quartier-Relaunchs durch Brookfield Properties in den neuen Arkadaden am Potsdammer Platz. Auf einer Fläche von über 4.000 qm lassen sich Mattels weltbekannte Marken wie z. B. Barbie®, Hot Wheels® und Mega Bloks® in eigens dafür gestalteten Bereichen hautnah erleben. Das Freizeitcenter verbindet physische mit digitalen Spielerfahrungen und bietet zudem Bildungsprogramme, Veranstaltungen und Erlebnis-Einzelhandel an. Der Standort wird durch das niederländische Unternehmen iP2Development B.V. entwickelt und von der Planet Leisure Germany GmbH betrieben.