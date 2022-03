Lilienthal: Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG hat ein rund 8.900 qm großes Gewerbeareal in der Gutenbergstraße 31-35 an die Matthäi Trimodalbau GmbH & Co. KG verkauft. Verkäufer ist ein privater Eigentümer.

Das Gewerbeareal befindet sich im Gewerbegebiet „Klosterweide“. Zum Areal gehören drei Hauptgebäude: eine Lagerhalle mit rund 1.800 qm, ein Bürogebäude mit rund 400 qm und eine Produktionsstätte mit einer integrierten Büroeinheit mit rund 2.300 qm.