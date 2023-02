Kappeln: May & Co. plant den Bau eines rd. 13.200 qm großen Fachmarktzentrums mit rd. 400 PKW- sowie 150 Fahrrad-Stellplätzen im schleswig-holsteinischen Kappeln an der Schlei. Das neue FMZ soll bis Ende 2023 auf dem knapp 30.000 qm großen Grundstück an der Wassermühlenstraße realisiert und mit dem DGNB Gold Nachhaltigkeitssigel zertifiziert werden.

Zukünftige Mieter sind EDEKA mit rd. 4.900 qm, hagebau mit 6.800 qm, dm (760 qm) und das Futterhaus (740 qm).