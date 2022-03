Lüneburg: May & Co. hat in der Glockenstraße 8 ein Retail-Objekt mit rund 5.800 qm Einzelhandelsfläche erworben. Ankermieter der zentral in der Innenstadt liegenden Handelsimmobilie ist C&A. Verkäufer ist der Einzelhandelsfonds Highstreet VI von Corestate.

Für die Käuferseite war SCHWAB.engineers beratend tätig. Die Verkäuferseite wurde von BNP Paribas Real Estate und Heussen Rechtsanwälte begleitet.