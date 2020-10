May & Co. verkauft Gewerbeobjekt im Norden von Fürth

Fürth: May & Co. hat in der Grundlacher Straße 260+262 ein Gewerbeobjekt mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 8.540 qm verkauft. Auf Büroflächen entfallen rund 2.140 qm. Lager-/Produktions- sowie Serviceflächen summieren sich auf rund 6.400 qm. Das insgesamt rund 15.800 qm umfassende Grundstück befindet sich im Gewerbegebiet Bislohe / Sack im Norden der fränkischen Stadt. Käufer ist ein institutioneller Investor. JLL war bei dieser Transaktion für May & Co. beratend tätig. Die Beratung der Käuferseite erfolgte durch indesto capital markets real estate GmbH.

Einziger Mieter des Objektes ist seit April 2020 der Freistaat Bayern.