MB Park und ISARKIES schließen Mietvertrag für multiflex-Projektentwicklung im Rhein-Main-Gebiet

Weiterstadt: MB Park Deutschland entwickelt gemeinsam mit seinem Joint Venture Partner Isarkies Wohn- und Gewerbegrund einen Gewerbepark im hochwertigen multiflex-Konzept.

In Weiterstadt in der Dammstraße 14a entsteht auf einem 14.700 qm großen Grundstück ein rund 8.600 qm umfassendes, flexibel nutzbares Objekt an der Autobahn A5. Baustart ist im Februar 2025. Die Fertigstellung ist im vierten Quartal 2025 geplant. Mit der Ausführung ist Dressler Bau beauftragt. Alleiniger zukünftiger Mieter ist die MOL Logistics (Deutschland) GmbH,

Bei der Vermittlung war NAI apollo exklusiv beratend tätig.