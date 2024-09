MB Park und ISARKIES veräußern multimax und Produktionsimmobilie in Idstein

Idstein: MB Park Deutschland hat gemeinsam mit seinem Joint Venture Partner Isarkies Wohn- und Gewerbegrund den ersten Bauabschnitt einer Brownfield-Entwicklung und eine Bestandsproduktionsimmobilie veräußert. Die Fertigstellung des Gebäudes und die Übergabe an den Mieter erfolgte im Juni 2024. Der Übergang des langfristig an die Ernst Schmitz Logistics & Technical Services GmbH vermieteten Logistikkomplexes an ein Family Office aus dem Rhein-Main-Gebiet war im August 2024. Der Verkäufer wurde rechtlich durch GSK Stockmann beraten.

Das nachhaltig im DGNB Gold Standard errichtete Logistikobjekt in der Richard-Klinger-Straße 8b bietet 10.630 qm Hallenfläche. Hinzu kommen 870 qm Mezzanine- sowie 810 qm Büro- und Sozialfläche. Auf dem insgesamt 23.700 qm großen Areal stehen dem Nutzer zudem 80 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Mit der Realisierung des multimax Idstein I hatten die JV-Partner Goldbeck beauftragt.

Zudem hat das Joint Venture MB Park Deutschland und Isarkies auf einem 5.650 qm großen Grundstück in der Richard-Klinger-Str. 8a ein Produktionsgebäude an einen lokalen Investor verkauft. Das 2016 fertig gestellte Bestandsobjekt dient mit 2.000 qm Produktions-, Lager- und Bürofläche dem langfristigen Nutzer ElringKlinger AG.

Der Kaufpreis für beide Objekte lag bei zusammengerechnet rund 23 Mio. Euro.