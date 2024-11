Düsseldorf: McDermott hat Tristan Capital Partners bei dem Erwerb eines Wohn-Immobilienportfolios mit rund 450 Wohneinheiten beraten. Das Portfolio besteht aus 26 Objekten mit einer Gesamtfläche von ca. 36.500 qm. Ein Großteil des Portfolios liegt in Frankfurt am Main, daneben umfasst es Objekte in Offenbach, Wiesbaden und Bad Soden.

Tristan Capital Partners erwirbt die Objekte für den von Tristan Capital Partners gemanagten Fonds EPISO 6 gemeinsam mit Lübke Kelber.