Hamburg: McDonald’s plant ein neues Restaurant an der Spitalerstraße 7-9 und mietet ca. 660 qm Verkaufsfläche. Vormieter am Standort war die Telekom. Lührmann war vermittelnd tätig.

Ende 2023 hat McDonald’s sein Restaurant am Ida-Ehre-Platz in der Nähe der Mönckebergstraße geschlossen und seitdem nach einem neuen Standort in der City gesucht. Der großzügig geschnittene Store befindet im Barkhof-Gebäude. Der Eröffnungstermin wird noch bekannt gegeben.