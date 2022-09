MEAG erwirbt Büroturm in Rotterdam von Marathon und Unifore

Rotterdam: Die MEAG kauft den 123 Meter hohen, 35.500 qm großen Büroturm World Port Center inkl. dem zweistöckigen Parkhaus mit 507 Stellplätzen in Rotterdam für einen Immobilien-Spezialfonds, in den Anleger der Munich Re Gruppe investiert sind. Verkäufer ist ein Joint Venture zwischen einem Fonds, der mit MCAP Global Finance LLP verbunden ist, und Unifore Real Estate B.V. Das mit dem BREEAM Excellent und einem WELL Gold Zertifikat ausgezeichnete Gebäude ist langfristig vermietet, Hauptmieter sind die Hafenbehörde von Rotterdam und die niederländische Polizei.

MEAG wurde von Greenberg Traurig (Recht, Steuern), BNP Paribas und Hollis (Technik) beraten. Marathon wurde von Cushman & Wakefield, Loyens & Loeff (Recht), Savills (Immobilienverwaltung) und KPMG (Steuern) unterstützt.