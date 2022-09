MEAG kauft sieben Nahversorgungsimmobilien der Molento von Trei

Düsseldorf/München: Die Trei Real Estate hat ein von ihr für das Family-Office-Unternehmen Molento gemanagtes Portfolio von sieben Nahversorgungsimmobilien an die MEAG verkauft. Die MEAG bringt die Objekte in einen Immobilien-Spezialfonds ein. Die Immobilien liegen in Bad Camberg (Region Rhein-Main), Hannover, Heidelberg, Mainz, Ruhpolding (Oberbayern), Weilersbach (Oberfranken) und Zornheim (Region Rhein-Main). Alle Objekte sind an bonitätsstarke Lebensmitteleinzelhändler vermietet, u.a. an Edeka, Kaufland, Netto oder REWE. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf rund 25.000 qm. Als Makler fungierte Colliers.

Trei wurde von Hengeler Mueller rechtlich beraten, die MEAG von Clifford Chance.