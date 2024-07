MEAG verkauft attraktives Ensemble in Düsseldorf-Pempelfort an Projektgesellschaft

Düsseldorf: Die MEAG hat ein Ensemble aus drei benachbarten Wohn- und Geschäftshäusern in der Nordstraße / Duisburger Straße an eine süddeutsche Projektgesellschaft, die in der Transaktion sowie der zukünftigen Verwaltung und Entwicklung der Objekte durch per invest vertreten wird, verkauft. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 3.400 qm und verteilt sich je hälftig auf Wohn- und Gewerbenutzungen.

Die Transaktion wurde gemeinschaftlich von Engel & Völkers Investment Consulting (EVIC) und der Engel & Völkers Commercial Rheinland GmbH (EVC) begleitet.