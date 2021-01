Düsseldorf: Die MEAG hat im Gewerbepark Düsseldorf Airport, Mündelheimer Weg 50, 1.000 qm Hallen- und 120 qm Büroflächen an den Online Supermarkt Picnic vermietet. Das Startup liefert seinen Kunden den Einkauf in Elektrolieferwagen gratis nach Hause. Das Liefergebiet umfasst über 40 Städte in NRW. GermanInvest Property Advisors GmbH war bei der Vermietung beratend tätig.