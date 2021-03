Hamburg: Die MEAG hat am „Am Herrengraben 3“ in Innenstadt an die Sehner Unternehmensberatung GmbH neu vermietet. Die erfolgreiche inhabergeführte M&A-Beratung wird am 01.06.2021 an diesem Standort auf einer Etage 1.210 qm Bürofläche beziehen und ihre weitere geschäftliche Expansion vorantreiben. Erfolgreich vermittelt wurde die Vermietung durch BNP Paribas.