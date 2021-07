Stuttgart: Seit dem 1. Juli hat die Schweiz an der Ecke Calwer Straße 33 / Kronprinzstraße 30 in Stuttgart mit einem „Pop-up House of Switzerland“ Quartier bezogen. Inspiriert vom beliebten Konzept der Pop-up-Stores präsentiert sich die Schweiz bis Ende Oktober 2021 auf einer Fläche von rund 1.900 qm im Büro- und Geschäftshaus von ihrer innovativen, kreativen Seite, mit Ausstellungen und Events. Vermieterin des Büro- und Geschäftshauses ist die MEAG. Colliers war vermittelnd tätig.