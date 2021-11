MERCUREIM-Fonds verkauft Fachmarktzentrum in Lübben

Lübben: Der MERCUREIM-Fonds hat das Fachmarktzentrum Weinbergstraße nach rund zwei Jahren Revitalisierung mit hohem Gewinn verkauft. Käufer ist ein Einzelunternehmen aus dem Bereich der Immobilienbranche.

Das Fachmarktzentrum in der im nördlichen Teil des Spreewaldes gelegenen Kreisstadt Lübben (sorbisch Lubin) wurde ehemals aus einer Insolvenzmasse heraus mit Leerstand und Instandhaltungsrückstau von MERCUREIM erworben. Rund zwei Jahre hat MIMCO Capital intensiv an der Revitalisierung des Gebäudes gearbeitet. Der vorhandene Leerstand konnte abgebaut und eine Vollvermietung realisiert werden. Gleichzeitig konnten ausgewählte Mietverträge optimiert sowie nachhaltig verlängert werden. Der jetzige Verkaufspreis ist doppelt so hoch wie der damalige Einkaufspreis.

Insgesamt umfasst das 1992 errichtete und aus vier Gebäudeteilen bestehende Fachmarktzentrum rund 14.400 qm. Davon entfallen mit über 6.200 qm der größte Flächenanteil auf den OBI Baumarkt sowie weitere rund 2.500 qm auf einen REWE mit Vollsortiment. Zu den weiteren Mietern zählen unter anderem das Jobcenter des Landkreis Dahme-Spreewald sowie die Modeeinzelhändler KIK und TEDI. Neu hinzugekommen sind unter anderem die Agentur für Arbeit, Verdi, als auch eine Metzgerei mit Kantinenbetrieb.