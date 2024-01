MERCUREIM-Fonds verkauft multifunktionale Gewerbeimmobilie in

Recklinghausen: Der MERCUREIM-Fonds verkauft ein Gewerbeanwesen an einen Käufer aus der GreenTech-Branche. Das Gebäude wurde 2018 von der „MERCUREIM Eurofund One Zweite GmbH & Co. KG“ erworben.

Das in kubischer Form gestaltete Gewerbegebäude mit Flachdach bietet mehrere Flächenkonzepte in einem: So existiert eine Einzelhandelsverkaufsfläche (ca. 1.025 qm), ein großes Lager für Groß- und Einzelhandel (ca. 3.375 qm) und eine Verwaltungsfläche mit Büros (ca. 909 qm). Darüber hinaus gibt es eine Wohnung für Betriebsangehörige, einen Personen- und Lastenaufzug sowie zwei Laderampen für LKWs. Auf dem Grundstück gibt es ca. 28 eigene Parkplätze, die von kostenfreien Parkplätzen auf der öffentlichen Straße ergänzt werden. Die gesamte Grundstücksfläche beläuft sich auf ca. 5.434 qm.

Die Anlageimmobilie befindet sich im Gewerbegebiet „Stadion Hohenhorst“ an der Straße “Am Stadion 2”.