Midstad vermietet Ladenlokal auf der Berliner Allee 2 in Düsseldorf

Düsseldorf: Die dänische Einzelhandelskette Søstrene Grene mietet 370 qm Ladenfläche auf der Berliner Allee 2. Vermieter ist die Midstadt Advisory GmbH.

Der neue Store an der Berliner Allee 2, Ecke Schadowstraße ist bereits die zweite Filiale in der Düsseldorfer Innenstadt. Zuvor wurde die Fläche von Tally Weijl genutzt, und davor viele Jahre von Juwelier Christ.

Aktuell wird die Verkaufsfläche umgebaut, um das Storekonzept von Søstrene Grene umzusetzen.

Lührmann war vermittelnd tätig.

Der Nutzungsmix des Objektes Berliner Allee 2 besteht aus Retail im Erdgeschoss sowie dem 1. Obergeschoss und Büroflächen in den weiteren Obergeschossen. Zusätzlich zu den Retailflächen im Erdgeschoss und den Büros in den oberen Stockwerken ist auf der Berliner Allee 8 auf der Ecke zur Klosterstraße die Gastronomie L’Osteria zu finden. In den Objekten Berliner Allee 2 und Berliner Allee 8 werden aktuell insgesamt über 6.000 qm Büroflächen renoviert und ab November 2024 wieder von der Peek & Cloppenburg B.V. & Co.KG in Betrieb genommen.