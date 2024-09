Wismar: Die MIMCO Asset Management GmbH verkauft ein Einkaufs- und Dienstleistungszentrums an der Bürgermeister-Haupt-Straße 31a durch den Fonds MERCUREIM Eurofund One Zweite GmbH & Co. KG, während der Erwerb durch den Fonds EVEREST P13 GmbH & Co. KG erfolgte.

Das Objekt bietet einen krisensicheren Mietermix, wie einen NETTO-Supermarkt, eine Sparkassen-Filiale, einen Bäcker, eine Apotheke sowie mehrere Arztpraxen verschiedener Fachrichtungen.