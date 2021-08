Alsfeld : MIMCO Capital Sàrl hat den im August 2019 für den Fonds EVEREST One erworbenen Roller-Möbelmarkt mit 20% Wertsteigerung verkauft. Das Einzelhandelsobjekt im mittelhessischen Alsfeld liegt in der Grünberger Straße 107 und umfasst rund 8.900 qm Nutzfläche. Die Anturas AG war als Makler tätig. Bis Ende 2021 will MIMCO noch weitere 100 Millionen Euro für den Fonds investieren.