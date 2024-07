mkk – meine krankenkasse mietet Flächen im „PALLEE96“

Berlin: LUWIN Real Estate hat im „PALLEE96“ in der Prenzlauer Allee rund 7.000 qm Bürofläche an die mkk – meine krankenkasse vermietet. Die Krankenkasse verlagert damit ihren Hauptsitz und zieht im Herbst/Winter 2025 in den Prenzlauer Berg. Das PALLEE96 wird im Rahmen eines LEAD-Vermietungsmandats von BNP Paribas Real Estate betreut, die mit dieser Vermietung den zweiten Mietvertrag im PALLEE96 in diesem Jahr vermitteln.

Das Bürogebäude „PALLEE96“ umfasst insgesamt rund 9.900 qm Mietfläche und wurde in 2023 fertiggestellt. Es ist nun zu 93% vermietet. LUWIN Real Estate managt das Gebäude für ein deutsches Versorgungswerk.