ML Real AG erweitert Immobilienportfolio um vier Objekte

Berlin: Die ML Real AG hat vier Objekte erworben. Zum 1. April sind zwei Wohn- und Geschäftshäuser im brandenburgischen Eberswalde in das Portfolio übergegangen, die von einem in Köln ansässigen Privatinvestor übernommen wurden. Das Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 2 verfügt über rund 3.000 qm Mietfläche, das in der Eisenbahnstraße 12 a-c über gut 2.100 qm.

Bereits am 31. Dezember 2022 wurde je ein Objekt in Berlin und Birkenwerder in den Immobilienbestand der ML Real AG überführt. Im Rahmen einer Sale-and-lease-back-Transaktion hat der Verkäufer, ein Berliner Facility-Manager, die Gebäude als Firmensitze angemietet. Das Berliner Objekt befindet sich in der Paul-Robeson-Straße 37 im Stadtteil Prenzlauer Berg, wurde 1910 errichtet und verfügt über rund 3.900 qm Mietfläche. Gut 5.100 qm groß ist das 1996 gebaute Bürohaus im Triftweg 18 in Birkenwerder nördlich von Berlin.