London: Die MOMENI Gruppe erwirbt die Liegenschaft Charing Cross Road 107–109 in London. Das prägnante Gebäude befindet sich im kulturellen Herzen Londons und wird vom Central Saint Martins College of Art and Design genutzt. Im Jahr 2011 erwarb W & G Foyle Ltd. die Liegenschaft, um diese kurz darauf vollständig zu sanieren.

MOMENI wurde von Knight Frank UK und rechtlich von Mills & Reeve LLP, London., beraten. Die Verkäuferin wurde von CBRE und Herbert Smith Freehills LLP beraten.