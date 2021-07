MOMENI Gruppe verkauft „Prime Portfolio“ an HanseMerkur Grundvermögen AG

Hamburg: Die MOMENI Gruppe veräußert zwei prominente Liegenschaften in jeweils bester Lage in Berlin und Düsseldorf aus einem Spezialfonds an zwei von der HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) gemanagte offene Spezial-AIF.

Das nach Entwürfen des Architekten gmp – von Gerkan, Marg und Partner entwickelte siebengeschossige Bürohaus Friedrichstraße 108 in Berlin verfügt über rund 12.000 qm Mietflächen und 110 Tiefgaragenstellplätze. Es ist langfristig als Single-Tenant an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) vermietet und wird vom Bundesministerium für Gesundheit genutzt. Das mit dem Nachhaltigkeitslabel BREEAM zertifizierte Objekt wurde für einen von HMG gemanagten offenen Immobilien-Spezialfonds mit Fokus auf Mietern der öffentlichen Hand durch HMG erworben.

Das Büro- und Geschäftshaus Breite Straße 3 in Düsseldorf besitzt rund 5.100 qm Mietfläche und 18 Tiefgaragen- sowie 46 Fahrradstellplätze. Es befindet sich in zentraler Lage im Düsseldorfer Bankenviertel. Sämtliche Büroflächen sind langfristig an die IWG Gruppe vermietet. Die Einzelhandelsflächen im Objekt werden seit über 10 Jahren durch das Kinderfachgeschäft Baby Kochs genutzt. Die ebenfalls BREEAM-zertifizierte Büroimmobilie wird als elftes Objekt in den offenen Immobilien-Spezialfonds HMG Grundwerte Büro Deutschland III übertragen.

BNP Paribas Real Estate wurde exklusiv mit der Vermarktung der Liegenschaften beauftragt. MOMENI wurde bei dem Erwerb rechtlich von P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte und Steuerberater mbB beraten. HMG wurde rechtlich von Goodwin Procter LLP beraten.