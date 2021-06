Dinkelsbühl : Die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft hat für ihren medicofonds Deutschland I ein weiteres Objekt im Landkreis Ansbach erworben. Das Objekt mit einer Gesamtfläche von 1.500 qm liegt unweit des historischen Altstadtkerns. Mit dem Erwerb des Ärztehauses mit radiologischer Praxis investiert der Fonds in ein bestehendes, am Markt etabliertes Objekt, mit einem langlaufenden Mietvertrag. Verkäufer war die TRI-Invest Immobilien GmbH & Co. KG.