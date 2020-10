Montano Asset Management vermietet Bürofläche im „Airport Center Hamburg“

Hamburg: Montano Asset Management hat im „Airport Center Hamburg“ in der Langenhorner Chaussee 40 eine Bürofläche an die Würth Leasing GmbH & Co. KG vermietet. Das Unternehmen, das zur Würth Gruppe gehört, belegt hier künftig 520 qm Bürofläche.

Das zu Beginn der 1990er Jahre errichtete „Airport Center Hamburg“ umfasst etwa 35.000 qm Mietfläche. Davon entfallen rund 75 % auf Büro- und 25% auf Light-Industrial-Flächen. Die Immobilie hat aktuell 27 Mieter aus den verschiedensten Branchen und ist seit ihrer Fertigstellung hervorragend ausgelastet.