Montano Real Estate und Beyond Real Estate Holding erwerben Single-Tenant-Bürogebäude in Mönchengladbach

Mönchengladbach: Die Montano Real Estate GmbH hat mit Beyond Real Estate ein weiteres attraktives Objekt in das gemeinsame Gewerbeimmobilienportfolio aufgenommen. Das Objekt wurde im Rahmen eines Asset Deals von einem an der New Yorker Börse notierten Immobilienunternehmen erworben.

Der Bürokomplex Madrider Straße 1 (“MASTRA”) verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 18.700 qm und 389 Stellplätze, verteilt auf eine Tiefgarage und Außenstellplätze. Der alleinige Mieter ist die Santander Consumer Bank.

Für das Asset Management ist künftig Montano zuständig. Montano und Beyond wurden bei der Transaktion von Noerr und technisch von Kroll beraten. CBRE hat die Transaktion vermittelt.