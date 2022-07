Müller Merkle Immobilien vermittelt Baugrundstück in Berlin-Mitte an PROJECT Immobilien

Berlin: Müller Merkle Immobilien hat im Exklusivauftrag eines internationalen Vermögensverwalters den Verkauf eines rund 814 qm großen Baugrundstücks in der Brückenstraße 16 in Mitte vermittelt. Das Grundstück an der Ecke Köpenicker Straße wurde von mehreren Immobilienentwicklungsfonds der PROJECT Immobilien Gruppe erworben. PROJECT sieht dort den Bau eines mehrgeschossigen Bürogebäudes mit rund 3.020 qm Mietfläche vor. Auf dem Grundstück am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße befindet sich momentan noch ein Autohändler.