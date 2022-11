MünchenBau erwirbt Grundstück in Sendling

München: MünchenBau hat ein Grundstück in der Flößergasse 8 in Sendling erworben. Bei der 5.046 qm großen Fläche handelt es sich um das direkte Nachbargrundstück zur Steinerstraße 16-18 und 20a, auf dem der Bauträger aktuell die „Steinerei“ mit 288 Eigentumswohnungen und 15.785 qm Wohnfläche errichtet. Die gegenwärtig auf dem Grundstück befindliche Bestandsbebauung ist als Handwerkerhof an Gewerbetreibende vermietet. Aufgrund des bestandskräftigen Vorbescheids ist auf dem Grundstück eine wohnwirtschaftliche und gewerbliche Nutzung im Umfang von rund 12.200 qm Geschossfläche möglich.