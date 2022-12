Düsseldorf: Die Multi Germany GmbH zieht mit ihrer Deutschland Niederlassung in die Red Rocks. Auf Vermittlung des Beratungshauses Corealis Commercial Real Estate GmbH hat das Tochterunternehmen der Multi Corporation in der Grafenberger Allee 337 einen langfristigen Mietvertrag über 507 qm Bürofläche abgeschlossen und wird die Einheit im 4. Obergeschoss ab dem zweiten Quartal 2023 nutzen. Eigentümer des aus drei Gebäuden bestehende Ensemble ist die Ashtoh Properties Düsseldorf TWO GmbH & Co. KG.