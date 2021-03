Feldkirchen : Die IT des Bezirk Oberbayern GmbH hat rund 1.500 qm Bürofläche in der Dornacher Straße 3 angemietet. Vermieter ist die Lianeo Real Estate GmbH. In den neuen Flächen wird die IT des Bezirks Oberbayern GmbH – eine Tochtergesellschaft des Bezirks Oberbayern und der Kliniken des Bezirks Oberbayern – einziehen, die zuvor an den Standorten Lehel und Haar tätig war. NAI apollo war für den Mieter vermittelnd und beratend tätig.