Hanau: NAI apollo hat im Gewerbegebiet Hasselroth in zwei gegenüberliegenden Liegenschafen Hallen-, Büro- und Lagerflächen mit einer Gesamtfläche von rund 3.550 qm vermittelt.

In der Industriestraße 1 vermittelte NAI apollo die Vermietung von knapp 2.200 qm Lagerfläche an die Paxbe GmbH, die im Bereich Textilveredelung und -handel tätig ist. Die Liegenschaft in der Industriestraße 2 umfasst rund 685 qm freitragende Hallenfläche sowie 665 qm Büro.