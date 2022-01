Nassauische Heimstätte | Wohnstadt erwirbt insgesamt 113 Wohnungen

Kassel / Fulda: Die Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) hat ihren Bestand um 113 Wohneinheiten erweitert. In der Kasseler Weidstücker Straße wurden 65 Wohneinheiten und zusätzliche Tiefgaragen-Stellplätze von einem privaten Bestandshalter angekauft. Darüber hinaus hat die NHW in Fulda 48 Wohneinheiten von der Fondsgesellschaft ImmoChance Deutschland G.P.P.2 GmbH & Co. KG von Primus Valor erworben. Vermittelt hat den Ankauf die RHE Grundbesitz KG. Auch der noch im vergangenen Jahr erfolgte Erwerb der alten, leerstehenden DRK-Klinik in Kassel für die eigene Projektentwicklung zählt zu den jüngsten Akquisitionserfolgen der NHW.