Neu in der Bremer Airportstadt: Bundesnetzagentur und Cell it!

Bremen: Das EUROPA-CENTER Aviation in der Bremer Airportstadt erhält einen neuen Mieter. Zum 01.12.2020 zieht die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn in das Gebäude. Es wurde ein langfristiger Mietvertrag über ca. 1.500 qm Fläche unterzeichnet. Vermittelnd und beratend tätig war das Maklerhaus Robert C. Spies. Außerdem konnte mit dem Unternehmen Cell it! ein Mieter für das EUROPA-CENTER Airportstadt gewonnen werden. Cell it! bezieht zum 01.11.2020 seine neuen Räumlichkeiten in der Hanna-Kunath-Str. 1. Der langfristige Mietvertrag wurde über ca. 870 qm Fläche geschlossen. Bei beiden Mietvertragsabschlüssen war das Unternehmen Robert C. Spies vermittelnd und beratend tätig.