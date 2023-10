Neuer Ankermieter Intersport Kösters zieht in die Dorstener MERCADEN®

Dorsten: Die OFB vermietet in Zusammenarbeit mit Multi Germany GmbH rund 630 qm an Intersport Kösters in den MERCADEN®. Das Sportfachgeschäft wird, nach einer nun beginnenden Umbauphase, voraussichtlich im Frühjahr 2024 seine Flächen im Erdgeschoss eröffnen.

Die MERCADEN bieten ein vielfältiges Shoppingerlebnis auf rund 12.500 qm. Der Einzelhandel bespielt das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss. In zwei Untergeschossen stehen den Kunden in einer modernen Tiefgarage 430 Parkplätze zur Verfügung.

Der vielfältige Branchenmix der MERCADEN® Dorsten umfasst etablierte Ankermieter wie Kaufland, TK Maxx, Müller, Deichmann, Depot, S1, Woolworth.