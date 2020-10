Neuer Immobilienfonds von Berenberg und Universal-Investment hat 350 Millionen Euro Zielvolumen

Hamburg / Frankfurt am Main : Berenberg und Universal-Investment haben gemeinsam einen weiteren Hamburg-Immobilienspezialfonds aufgelegt. Der Fonds hat bereits in vier Objekte mit überwiegender Büronutzung und einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 150 Millionen Euro investiert. Insgesamt soll ein Portfolio mit einem Zielvolumen von rund 350 Millionen Euro und einem geplanten Eigenkapitaleinsatz von rund 200 Mio. Euro entstehen. Zuletzt wurde durch den Fonds ein Büroensemble in unmittelbarer Nähe zum S-und U-Bahnknotenpunkt Hamburg-Barmbek kaufvertraglich angebunden. Die neuwertigen Objekte verfügen über rund 11.800 qm vermietbare Fläche und sind zu 100% vermietet. Das Asset Management sowie die operative Durchführung der An- und Verkäufe übernimmt Berenberg Real Estate Asset Management.