Neuer Mieter im Neu-Isenburger Büro-Campus Der Dornhof

Neu-Isenburg: Red Square gewinnt die Racyics GmbH als neuen Mieter im Büro-Campus Der Dornhof. Racyics hat in dem Gewerbeobjekt in der Siemensallee 10a einen langjährigen Mietvertrag abgeschlossen und bezieht stufenweise insgesamt ca. 800 qm Bürofläche. Die letzte Teilfläche wird voraussichtlich im April 2022 an den neuen Mieter übergeben. Der Mieter wurde in seinem Gesuch durch Quintus one betreut und beraten.

Das fünfgeschossige Bürogebäude verfügt über insgesamt rund 4.700 qm Mietfläche und gehört zum Portfolio der HAMBORNER REIT AG. Neben Racyics gehören der IT-Dienstleister Datagroup sowie das Bauunternehmen Köster zu den weiteren Mietern. Der aus vier Gebäuden bestehenden Büro-Campus Der Dornhof verfügt über insgesamt knapp 25.000 qm Mietfläche.