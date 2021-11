Neues Pflegeheim für German Healthcare RE Fund

Garding: Für den offenen Immobilien Spezial-AIF „German Healthcare RE Fund“, der durch die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet wird, ist das Pflegeheim „Haus am Geestrücken” erworben worden. Das Objekt ist langfristig an die „Haus am Geestrücken UG“ verpachtet, die dort 60 Pflegebetten betreibt. Das 2016 erbaute Pflegeheim in der Tatinger Str. 54 verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt knapp 3.050 qm.

Verkäufer ist die „HBG Garding Projekt GmbH“. JLL hat den Ankaufsprozess für den Spezial-AIF gesteuert.