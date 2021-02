Mainz: New Yorker verlegt sein Mainzer Geschäft zum Ende des Jahres in die Schusterstraße 7-11. Damit bleibt der Store in seiner bisherigen Mikrolage und bezieht die zuletzt von s.Oliver genutzten Flächen. Vermietet wird die 1.300 qm große Ladenfläche von der Deka Immobilien. Savills war sowohl für den Mieter als auch den Vermieter beratend tätig.