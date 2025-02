Hannover: Die NEXT Generation Invest AG kauft für einen Infrastruktur-Fonds das 2023 errichtete, 20.500 qm große Sammlungszentrum in der Vahrenwalder Straße 321 von der bauwo Grundstücksgesellschaft mbH. Langfristig vermietet. In dem langfristig an den Staat vermieteten Objekt befinden sich neben dem Stadtarchiv mit Büroarbeitsplätzen, Restaurierungswerkstätten, Depotflächen, weitere Funktionsräume sowie ein öffentlich zugänglicher Besucherbereich.