Eschborn: Die Noratis AG hat gleich an zwei Standorten – Niederrodenbach im Rhein-Main-Gebiet sowie in Bensheim an der südhessischen Bergstraße –weitere Wohnimmobilien erworben.

Das Objekt in Niederrodenbach ist 1969 erbaut worden und hat rd. 700 qm Gesamtwohnfläche. In Bensheim hat die Noratis bereits Bestand und konnte diesen mit dem Erwerb von zwei dreigeschossigen Komplexen in einem Wohngebiet nahe der Innenstadt weiter ausbauen. Die Gesamtwohnfläche beträgt 2.500 qm.