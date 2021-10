Noratis AG erwirbt Immobilienportfolio in Schleswig-Holstein

Eschborn: Die Noratis AG erwirbt insgesamt 148 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rd. 9.500 qm Fläche an drei Standorten in der Metropolregion Hamburg. Verkäufer war die FFIRE Investment Nord GmbH & Co. KG, die Transaktion wurde von JLL begleitet.

Die Bestandsobjekte weisen die für die Noratis typischen Baujahre von 1965 bis 1970 auf und verfügen über eine solide und gepflegte Bausubstanz. Sie befinden sich in fußläufiger Entfernung zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), zu Schulen, Kindergärten und Geschäften des täglichen Bedarfs.