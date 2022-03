Eschborn: Die Noratis AG kauft 203 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 12.600 qm in Elsenfeld, Obernburg, Trennfurt, in der Metropolregion Rhein-Main und in Ochsenfurt. Die Objekte sind zwischen 1951 und 1989 erbaut worden und durch ihre variablen Wohnungsgrößen für Familien aber auch Singles geeignet.