Novartis wird Ankermieter im Nürnberger Güterwerk

Nürnberg: Das Güterwerk, ein Büroneubau im Nürnberger Business Campus Kohlenhof, hat einen prominenten Ankermieter. Wie die Aurelis Real Estate als Eigentümerin mitteilt, unterzeichnete das Pharmaunternehmen Novartis einen langfristigen Mietvertrag über 5.500 qm Mietfläche und 70 Stellplätze in der Tiefgarage. Dies entspricht etwa 70% der Gesamtfläche im Güterwerk. Novartis wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 einziehen und dazu seinen Nürnberger Firmensitz in der Roonstraße aufgeben.

Das Bürogebäude Güterwerk befindet sich auf dem insgesamt zehn Hektar großen Areal des Kohlenhofs. Es verfügt über eine Bruttogrundfläche von 9.500 qm, verteilt auf Erdgeschoss, zwei Untergeschosse, fünf Obergeschosse und zwei Dachterrassen. Zur Ausstattung gehören eine Tiefgarage mit insgesamt 100 Stellplätzen sowie ein eigener Fahrradraum mit Fahrradladeplätzen im Untergeschoss.