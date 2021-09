Nürnberg : Für das in der Innenstadtlage gelegene Objekt „Am Plärrer 29, 31“ wurde der Mietvertrag mit dem Freistaat Bayern als Ankermieter langfristig verlängert. Eigentümer der Gewerbeimmobilien ist eine Projektgesellschaft von PIC REAL ESTATE und der A&F Holding. Die Immobilien verfügen über eine Gesamtnutzfläche von 6.650 qm. In den Gebäuden werden aktuell in der Folge weitreichende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt.