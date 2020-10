Nuveen Real Estate stärkt deutsche Logistikplattform mit zwei Zukäufen

Bremen/Delitzsch : Nuveen Real Estate hat ein neues Logistikportfolio in Deutschland erworben. Es besteht aus zwei Gewerbeimmobilien die langfristig vermietet sind.

Das Objekt in Bremen (Weyhe) befindet sich rund acht Kilometer vom Bremer Flughafen und Hauptbahnhof entfernt. Das Gebäude wurde im Jahr 2013 gebaut und verfügt über eine Gesamtfläche von rund 34.000 qm. Davon werden rund 22.000 qm als Lager- und Produktionsfläche genutzt, die unter anderem an einen namhaften deutschen Lebensmitteleinzelhändler vermietet ist.

Das Logistikzentrum in Delitzsch befindet sich unweit des Flughafens Halle/Leipzig, dem wichtigsten DHL-Luftfrachtdrehkreuzes in Deutschland. Auf rund 27.000 qm Fläche entstand im Jahr 2016 ein Logistikzentrum mit 12.000 qm Mietfläche für Lager-, Büro- und Serviceflächen. Das Objekt ist aktuell an ein führendes Verpackungsunternehmen vermietet.

Nuveen wurde bei der Akquisition von GSK Stockmann, EY, Drees & Sommer und Nova-Ambiente beraten. Auf Verkäuferseite war Clifford Chance tätig.